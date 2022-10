T20 World Cup 2022: Schedule, Squads, Streaming Details, TV Channels, Prize Money And All You Need To Know

New Delhi: The T20 World Cup 2022 is set to get underway tomorrow, October 16, with eight teams playing a qualifying round to join the top eight teams in Super 12s. The Super 12s will commence with a game between New Zealand and Australia on October 22. England and Afghanistan will face off in the second game of the day before India and Pakistan cross swords in a blockbuster clash on the following day, October 23. Here is everything you need to know about T20 World Cup.

T20 World Cup Groups

Round 1

Group A: Namibia, Netherlands, Sri Lanka, UAE

Group B: Ireland, Scotland, West Indies, Zimbabwe

Super 12s

Group 1: Afghanistan, Australia, England, New Zealand, A1, B2

Group 2: Bangladesh, India, Pakistan, South Africa, B1, A2

T20 World Cup Points System

Teams will get two points for a win, 1 for a tie/nr and 0 for a defeat.

Are There Reserve Days For T20 World Cup?

There are reserve days for the semis and final but not for the group games.

T20 World Cup Prize Money

The T20 World Cup winner will receive US$1.6m while the runner-up will get $0.8m. The two losing teams in the semifinals will get US$400,000 (A$645,000) each.

When and Where To Watch T20 World Cup And Live Streaming Details

Star Network- India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives.

PTV & ARY Digital Networks– Pakistan

Gazi TV, Rabbithole- Bangladesh

Sky Sports- United Kingdom

Fox Sports, Channel Nine, Kayo– Australia

Willow TV, ESPN+– United States

Hotstar- Canada, India

T20 World Cup 2022 Squads

First Round Group A

Namibia: Gerhard Erasmus (c), JJ Smit, Divan la Cock, Stephan Baard, Nicol Loftie Eaton, Jan Frylinck, David Wiese, Ruben Trumpelmann, Zane Green, Bernard Scholtz, Tangeni Lungameni, Michael van Lingen, Ben Shikongo, Karl Birkenstock, Lohan Louwrens, Helao Ya France.

Netherlands: Scott Edwards (c), Colin Ackermann, Shariz Ahmad, Logan van Beek, Tom Cooper, Brandon Glover, Timm van der Gugten, Fred Klaassen, Bas de Leede, Paul van Meekeren, Roelof van der Merwe, Stephan Myburgh, Teja Nidamanuru, Max O’Dowd, Tim Pringle, Vikram Singh.

Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Danushka Gunathilaka, Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Jeffrey Vandersay, Chamika Karunaratne, Dushmantha Chameera (subject to fitness), Lahiru Kumara (subject to fitness), Dilshan Madushanka, Pramod Madushan. Standby Players: Ashen Bandara, Praveen Jayawickrema, Dinesh Chandimal, Binura Fernando, Nuwanidu Fernando.

United Arab Emirates: C P Rizwan (c), Vriitya Aravind, Chirag Suri, Muhammad Waseem, Basil Hameed, Aryan Lakra, Zawar Farid, Kashif Daud, Karthik Meiyappan, Ahmed Raza, Zahoor Khan, Junaid Siddique, Sabir Ali, Alishan Sharafu, Aayan Khan. Standby Players: Sultan Ahmed, Fahad Nawaz, Vishnu Sukumaran, Adithya Shetty, Sanchit Sharma.

First Round Group B

Ireland: Andrew Balbirnie (c), Mark Adair, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Stephen Doheny, Fionn Hand, Josh Little, Barry McCarthy, Conor Olphert, Simi Singh, Paul Stirling, Harry Tector, Lorcan Tucker, Graham Hume.

Scotland: Richard Berrington (c), George Munsey, Michael Leask, Bradley Wheal, Chris Sole, Chris Greaves, Safyaan Sharif, Josh Davey, Matthew Cross, Calum MacLeod, Hamza Tahir, Mark Watt, Brandon McMullen, Michael Jones, Craig Wallace.

West Indies: Nicholas Pooran (c), Rovman Powell, Yannic Cariah, Johnson Charles, Sheldon Cottrell, Jason Holder, Akeal Hosein, Alzarri Joseph, Brandon King, Evin Lewis, Kyle Mayers, Obed Mccoy, Raymon Reifer, Odean Smith, Shamarh Brooks.

Zimbabwe: Craig Ervine (c), Ryan Burl, Regis Chakabva, Tendai Chatara, Bradley Evans, Luke Jongwe, Clive Madande, Wessly Madhevere, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Blessing Muzarabani, Richard Ngarava, Sikandar Raza, Milton Shumba, Sean Williams. Standby Players: Tanaka Chivanga, Innocent Kaia, Kevin Kasuza, Tadiwanashe Marumani, Victor Nyauchi.

Super 12 Group 1

Afghanistan: Mohammad Nabi (c), Najibullah Zadran, Rahmanullah Gurbaz, Azmatullah Omarzai, Darwish Rasooli, Farid Ahmad Malik, Fazal Haq Farooqi, Hazratullah Zazai, Ibrahim Zadran, Mujeeb ur Rahman, Naveen ul Haq, Qais Ahmad, Rashid Khan, Salim Safi, Usman Ghani. Standby Players: Afsar Zazai, Sharafuddin Ashraf, Rahmat Shah, Gulbadin Naib.

Australia: Aaron Finch (c), Ashton Agar, Pat Cummins, Tim David, Josh Hazlewood, Josh Inglis, Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Kane Richardson, Steven Smith, Mitchell Starc, Marcus Stoinis, Matthew Wade, David Warner, Adam Zampa.

England: Jos Buttler (c), Moeen Ali, Harry Brook, Sam Curran, Chris Jordan, Liam Livingstone, Dawid Malan, Adil Rashid, Phil Salt, Ben Stokes, Reece Topley, David Willey, Chris Woakes, Mark Wood, Alex Hales. Standby Players: Liam Dawson, Richard Gleeson, Tymal Mills.

New Zealand: Kane Williamson (c), Tim Southee, Ish Sodhi, Mitchell Santner, Glenn Phillips, Jimmy Neesham, Daryl Mitchell, Adam Milne, Martin Guptill, Lachlan Ferguson, Devon Conway, Mark Chapman, Michael Bracewell, Trent Boult, Finn Allen.

Super 12 Group 2

Bangladesh: Shakib Al Hasan (captain), Nurul Hasan, Afif Hossain, Ebadot Hossain, Hasan Mahmud, Litton Das, Mehidy Hassan Miraz, Mustafizur Rahman, Najmul Hossain Shanto, Shoriful Islam, Soumya Sarkar, Musaddek Hossain, Nasum Ahmed, Taskin Ahmed, Yasir Ali Chowdhury.Reserves: Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Sabbir Rahman, Mohammad Saifuddin

India: Rohit Sharma (c), KL Rahul, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Deepak Hooda, Rishabh Pant, Dinesh Karthik, Hardik Pandya, R Ashwin, Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Arshdeep Singh, Mohammad Shami. Standby Players: Mohammed Siraj, Shreyas Iyer, Ravi Bishnoi, Shardul Thakur.

Pakistan: Babar Azam (c), Shadab Khan, Asif Ali, Fakhar Zaman, Haider Ali, Haris Rauf, Iftikhar Ahmed, Khushdil Shah, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim, Naseem Shah, Shaheen Shah Afridi, Shan Masood. Standby Players: Usman Qadir, Mohammad Haris, Shahnawaz Dahani.

South Africa: Temba Bavuma (c), Quinton de Kock, Heinrich Klaasen, Reeza Hendricks, Keshav Maharaj, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Wayne Parnell, Kagiso Rabada, Rillee Rossouw, Tabraiz Shamsi, Tristan Stubbs, Marco Jansen. Standby Players: Bjorn Fortuin, Andile Phehlukwayo, Lizaad Williams.

Match Date Match Centre Time in IST Stadium Venue 16-Oct-2022 Sri Lanka VS Namibia 9:30 AM Kardinia Park Geelong 16-Oct-2022 UAE VS Netherlands 1:30 PM Kardinia Park Geelong 17-Oct-2022 West Indies VS Scotland 9:30 AM Bellerive Oval Hobart 17-Oct-2022 Zimbabwe VS Ireland 1:30 PM Bellerive Oval Hobart 18-Oct-2022 Namibia VS Netherlands 9:30 AM Kardinia Park Geelong 18-Oct-2022 Sri Lanka VS the UAE 1:30 PM Kardinia Park Geelong 19-Oct-2022 Scotland VS Ireland 9:30 AM Bellerive Oval Hobart 19-Oct-2022 West Indies VS Zimbabwe 1:30 PM Bellerive Oval Hobart 20-Oct-2022 Sri Lanka VS Netherlands 9:30 AM Kardinia Park Geelong 20-Oct-2022 Namibia VS the UAE 1:30 PM Kardinia Park Geelong 21-Oct-2022 West Indies VS Ireland 9:30 AM Bellerive Oval Hobart 21-Oct-2022 Scotland VS Zimbabwe 1:30 PM Bellerive Oval Hobart