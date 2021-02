TIT vs HL Dream11 Team Prediction Tips And Hints 8th Match: Fantasy 11 For Today’s South Africa T20 Challenge February 22, 2021 6:00 PM IST Monday

TIT vs HL Dream11 Team Prediction Tips And Hints 8th Match: Fantasy 11 For Today's South Africa T20 Challe

TIT vs HL Dream11 Tips And Prediction

Titans will play their third match of the CSA T20 Challenge 2021 against Lions today. The Heinrich Klaasen-led Titans have won both of their matches so far while Lions also began their campaign with a win.

TOSS: The South Africa T20 Challenge match toss between Titans and Lions will take place at 5:30 PM IST – February 22.

Time: 6:00 PM IST

Venue: Kingsmead, Durban

TIT vs HL My Dream11 Team

Chris Morris (captain), Kagiso Rabada (vice-captain), Ryan Rickelton, Heinrich Klaasen, Temba Bavuma, Rassie van der Dussen, Dean Elgar, Sibonelo Makhanya, Dayyaan Galiem, Lungi Ngidi, Junior Dala

TIT vs HL My Probable XIs

Titans: Heinrich Klaasen, Aiden Markram, Dean Elgar, Sibonelo Makhanya, Chris Morris, Theunis de Bruyn, Junior Dala, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Dayyaan Galiem, Lizaad Williams

Lions: Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Temba Bavuma, Rassie van der Dussen, Wiaan Mulder, Delano Potgieter, Dwaine Pretorius, Aaron Phangiso, Bjorn Fortuin, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks

TIT vs HL Full Squads

Lions: Bjorn Fortuin, Sisanda Magala, Aaron Phangiso, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks, Malusi Siboto, Eldred Hawken, Wiaan Mulder, Lutho Sipamla, Ruan Haasbroek, Ryan Rickelton, Reeza Hendricks, Temba Bavuma, Rassie van der Dussen, Delano Potgieter, Dwaine Pretorius

Titans: Lizaad Williams, Lungi Ngidi, Tabraiz Shamsi, Henry Davids, Simon Harmer, Grant Thomson, Okuhle Cele, Gregory Mahlokwana, Aiden Markram, Dean Elgar, Theunis de Bruyn, Sibonelo Makhanya, Heinrich Klaasen, Dayyaan Galiem, Chris Morris, Junior Dala

