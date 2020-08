VCC vs FPC Dream11 Predictions And Team News, Finnish Premier Cricket League T20: Full Squads And Fantasy Tips, August 3, 8:00 PM IST

VCC vs FPC Dream11 Predictions And Team News, Finnish Premier Cricket League T20: Full Squads And Fantasy

VCC vs FPC Dream11 Team and Picks

VCC vs FPC Dream11 Picks: Cricket season in Finland resumed through the Dream11 Finnish Premier League T20 tournament from June 1. Eight teams including Bengal Tigers Cricket Club (BTCC Thundercats), Empire Cricket Club (Empire Lions), FPC Finnish Pakistani Club, Greater Helsinki Cricket Club (Greater Helsinki Markhors), GYM Helsinki Gymkhana, Helsinki Cricket Club, SKK Stadin ja Keravan Kriketti (SKK Rapids) and Vantaa Cricket Club will be fighting for the title.

Vantaa CC vs FPC Finnish Pakistani Club Toss Time – 7:30 PM IST

Match Time – 8:00 PM IST

Venue: Keravs National Cricket Ground, Kerva

VCC vs FPC Dream11 Top Picks

B Khan (captain), A Hamsa (vice-captain), C Jayasinge, R Sanjeewa, U Tavernier, S Sadaqat, R Shiran, N Qureshi, M Milan, A Khan, S Sarfraz

VCC vs FPC Full Squads List

VCC: Amila Sampath Hathurusingha, Chaminda Janaka Abewickrama, Chanaka Jayasinge, Lahiru Hikkaduwa Liyanage, Kasun Chamara Pasikku, Nalaka Hangamuwe, Ranuka Shiran Fernando, Ravi Sanjeewa Kahingala, Sanjeewa Peththahandi, Ursan Tavernier, Manoj Mahamada Achchige, Ameer Hamsa Warsha, Dilip Hethumuni, Madura Milan Hettiarachilage, Nipuna Patabendi Nidelage

FPC: Alishan Mohmand, Wamaq Syed, Hewad Hussein, Aqil Tariq, Alim Al Razy, Naqash Naveed, Sanjeev Taneja, Aditya Khan, Sahil Hussein, Iqbal Muhammad, Hasan Nauman, Waheed Haji, Janat Ahmedzai, Mohammed Haqyar, Niamat Ailisafi, Farhan Mahmood, Yasin Shir, Kamran Mohmand, Salim Khan, Talha Yusuf, Simab Jan Mumand, Ayub Pasha, Keshav Ramachandran, Tanzil Tariq, Shafqat Ali, Hashim Zia Ullah, Shehbaz Mohammed, Sayedroohullah Sadat

