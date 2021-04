VIA vs VID Dream11 Prediction Fantasy Tips, ECS T10 Vienna - Captain, Vice-captain For Vienna Afghan vs Vi

VIA vs VID Dream11 Prediction Fantasy Tips, ECS T10 Vienna – Captain, Vice-captain For Vienna Afghan vs Vienna Danube, 4:30 PM IST, 26th April.

TOSS: The ECS T10 Vienna match toss between Salzburg vs Indian Vienna will take place at 4.00 PM IST April 26 Monday.

Time: 4:30 PM IST

Venue: Seebarn Cricket Ground, Seebarn

VIA vs VID My Dream11 Team

S Mohamad, Q Utmanzai, K Kailash, A Ahmadzai, M Safi, N Ahmadzai, K Malyar, O Omari, S Zadran, A R Miralikhel, I Deedar

Captain – M Safi, Vice-captain – O Omari.

VIA vs VID Probable playing XI’s

Vienna Afghan Aman Ahmadzai, Mohibullah Shenwari, Noor Ahmadzai, Itibarshah Deedar, Islamuddin Omerkhel, Sahil Zadran, Zabi Ibrahim, Sadiq Mohamad, Razmal Shigiwal, Qadargul Utmanzai, Ishaq Safi

Vienna Danube Khyber Malyar (C), Klair Kailash, Mohammad Safi, Zaid Miralikheil (WK), Aziz Khatak, Obaidullah Omari, Shaukat Saied, Abdul Rahman Miralikhel, Ahmed Zadran, Noura Khan Rahimzai, Soleimankhel Habibullah.

Squads VIA vs VID:

Vienna Afghan Ahmad Naveed Mustafa, Mohibullah Shenwari, Momtaz Tanha, Qadargul Utmanzai, Razmal Shigiwal, Abdulhaq Utamanzai, Ishaq Safi, Itibarshah Deedar, Sahil Zardan, Zain Mohammad, Aman Ahmadzai, Zabi Ibrahim, Muhammad Sadiq, Zabih Wahidi, Noor Ahmadzai, Islamuddin Omerkhel.

Vienna Danube Klair Kailash, Khyber Malyar (C), Mohammad Safi, Zaid Miralikheil (WK), Shaukat Saied, Soleimankhel Habibullah, Adel Sherifullah, Abdul Rahman, Aziz Khatak, Abdul Rahman Miralikhel, Ahmed Zadran, Noura Khan Rahimzai, Obaidullah Omari, Samali Shinwari, Ruhullah Abdurahimzai, Abdollah Ahmed, Imdad Mullah, Rabani Ahmadzai, Khan Raoof, Khaybar Safi, Hasib Mir Alikhel, Assadrehman Naseri and Ehsanullah Marofkhel.

