On this day in 2017: टी20 में 35 गेंदों पर शतक जड़ रोहित शर्मा ने हासिल की थी ये उपलब्धि

रोहित और केएल राहुल की धमाकेदार पारियों के दम पर भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 260 रन का स्कोर खड़ा किया था

On this day in 2017: ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आज ही के दिन यानी 22 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों पर सेंचुरी जड़ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर (David Miller) के सबसे तेज शतक की बराबरी की थी. मुंबई में जन्में रोहित ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 8 छक्कों का सहारा लिया था. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए इस यादगार मुकाबले में रोहित ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद को कवर के उपर से बाउंड्री पार भेजकर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया. रोहित ने केएल राहुल ( Kl Rahul 89 रन, 49 गेंद) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 77 गेंदों पर 165 रन की साझेदारी की थी. इस मैच में कप्तानी कर रहे रोहित की पारी का अंत 13वें ओवर में हुआ . रोहित दुष्मांथा चमीरा की गेंद पर धनंजय के हाथों कैच आउट होने से पहले रोहित 43 गेंदों पर 118 रन बना चुके थे. इस दौरान उन्होंने 12 छक्के और 10 चौके लगाए. रोहित और केएल राहुल की धमाकेदार पारियों के दम पर भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 260 रन का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में मेहमान श्रीलंकाई टीम 17.2 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गई और 88 रन से मुकाबला गंवा बैठी. रोहित को उनकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था. इस मैच में रोहित ने 274.42 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. 33 वर्षीय रोहित 108 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2773 रन बना चुके हैं जिसमें उनके नाम 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं. कुल 340 टी20 मैचों में रोहित के नाम 6 शतक और 63 अर्धशतक दर्ज हैं. रोहित ने 224 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 29 शतक और 43 अर्धशतक के साथ कुल 9115 रन जुटाए हैं.