Abu Dhabi T10 League: मोईन अली की विस्फोटक बल्लेबाजी, नॉर्दर्न वॉरियर्स को दिलाई शानदार जीत

Abu Dhabi T10 League, The Chennai Braves vs Northern Warriors: मोईन अली (Moeen Ali) और केनार लुईस (Kennar Lewis) के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की मदद से नॉर्दर्न वॉरियर्स (Northern Warriors) ने चेन्नई ब्रेव्स (The Chennai Braves) को 19 रन से हराकर अबुधाबी टी10 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. मोईन (19 गेंदों पर 49, तीन चौके, पांच छक्के) और लुईस (19 गेंदों पर 49, छह चौके, तीन छक्के) ने पहले विकेट के लिये 106 रन जोड़े.

कप्तान रोवमैन पावेल ने 12 गेंदों पर 28 और समित पटेल ने नौ गेंदों पर नाबाद 18 रन बनाए, जिससे वॉरियर्स ने निर्धारित 10 ओवरों में चार विकेट पर 152 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इसके जवाब में दासुन शनाका की अगुवाई वाली चेन्नई ब्रेव्स की टीम 9.5 ओवर में 133 रन पर आउट हो गई. उसकी तरफ से भानुका राजपक्षे ने 13 गेंदों पर 34 और रवि बोपारा ने 13 गेंदों पर 30 रन बनाए.

वॉरियर्स की तरफ से ओसेन थॉमस ने तीन जबकि जोश लिटिल और उमर अली ने दो-दो विकेट लिए. अभिमन्यु मिथुन ने एक विकेट हासिल किया.