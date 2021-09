Caribbean Premier League 2021: इविन लुईस (Evin Lewis) की 52 गेंद में 102 रन की पारी की बदौलत सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने कैरेबियाई प्रीमियर लीग में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. जोन रस जेगसर (32 रन पर तीन विकेट) और डोमीनिक ड्रेक्स (33 रन पर तीन विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने नाइट राइडर्स की टीम सात विकेट पर 159 रन ही बना सकी. कोलिन मुनरो ने टीम के लिए सर्वाधिक 47 रन बनाए जबकि सुनील नारायण ने नाबाद 33 रन की पारी खेली.

पैट्रियट्स ने इसके जवाब में लुईस की 52 गेंद में 11 छक्कों और पांच चौकों की मदद से 102 रन की पारी और क्रिस गेल (35) के साथ उनकी छह ओवर में 67 रन की साझेदारी की बदौलत 14.4 ओवर में ही दो विकेट पर 160 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की.

गुयाना अमेजन वारियर्स ने भी जमैका तालावाह पर 46 रन की जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए दावा मजबूत किया. गुयाना की टीम ने कप्तान निकोलस पूरन की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत छह विकेट पर 169 रन का स्कोर खड़ा किया.

It’s all over at Warner Park and the @sknpatriots have won by 8 wickets! #CPL21 #TKRvSKNP #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/IxznFA3PvP

— CPL T20 (@CPL) September 12, 2021