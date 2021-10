IPL 2021, KKR vs RR: आईपीएल 2021 के 54वें मुकाबले में राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम 85 रन पर ऑलआउट हो गई. कोलकाता नाइटराइडर्स ने मैच में 86 रन से बड़ी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही राजस्‍थान रॉयल्‍स ना सिर्फ प्‍लेऑफ की दौड़ से अब बाहर हो गई है बल्कि उसने मुंबई इंडियंस के लिए प्‍लेऑफ की राहें भी काफी मुश्किल कर दी है. अब मुंबई और कोलकाता के बीच नेट रनरेट का अंतर 0.500 के करीब हो गया है. ऐसे में मुंबई जब शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ उतरेगी तो उन्‍हें एक बार फिर वही कमाल करना होगा जो उन्‍होंने पिछले मैच में राजस्‍थान के खिलाफ किया था.

THAT. WINNING. FEELING! 👏 👏

The @Eoin16-led @KKRiders put up a clinical performance & seal a 86-run win over #RR. 💪 💪 #VIVOIPL #KKRvRR

Scorecard 👉 https://t.co/oqG5Yj3afs pic.twitter.com/p5gz03uMbJ

— IndianPremierLeague (@IPL) October 7, 2021