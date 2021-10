ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी (Ellyse Perry) ने भारत के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट के तीसरे दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 5,000 रन और 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। पेरी ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया की पहली और एकलौती महिला क्रिकेटर हैं।

पेरी ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ 27 ओवर में 76 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने पेरी 98 गेंदो पर 27 रन बनाकर नाबाद हैं। जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट पर 143 रन का स्कोर खड़ा कर लिया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन और 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में पेरी मोइन अली, ड्वेन ब्रावो, शाकिब अल हसन, डेनियल विटोरी, चामिंडा वास, शाहिद आफरीदी, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, अब्दुल रज्जाक, शॉन पोलॉक, सनथ जयसूर्या, जैक कैलिस, कार्ल हूपर, क्रिस केर्न्स, वसीम अकरम, इमरान खान, कपिल देव और इयॉन बॉथम के बाद 18वें स्थान पर हैं।

New Member Update: @EllysePerry

She joins elite club of cricketers with runs and wickets! pic.twitter.com/6cWTA6JTEd

— Women’s CricZone (@WomensCricZone) October 2, 2021