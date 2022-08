वेस्टइंडीज टीम के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो, ‘द हंड्रेड’ में इस समय सुपरचार्जर्स की ओर से खेल रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना एक अनोखा कारनामा दर्ज कर दिया है । वह टी20 क्रिकेट इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है। स्टार खिलाड़ी ने सैम करन को आउट करके अपना 600 वां विकेट हासिल किया। ब्रावो ने पहले बाएं हाथ के बल्लेबाज रिले रोसौ को उनके स्टंप के सामने ही फंसा दिया, जबकि सैम करन ने सीएसके (CSK) स्टार के हाथों अपना स्टंप गंवा दिया।

वहीं, राशिद खान सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले क्रिकेटरों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के लेग स्पिनर ने 339 मैचों में कुल 466 विकेट लिए हैं।

बात की जाए अगर इस स्टार खिलाड़ी की तो, ब्रावो ने 16 फरवरी 2006 को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच के साथ अपना डेब्यू किया था। ब्रावो ने वेस्टइंडीज के लिए 91 मैचों में 78 विकेट लिए हैं, और बाकी 522 विकेट तब चटकाए, जब उन्होंने दुनिया भर में घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग में कई अन्य टीमों के साथ अपनी उपस्थिति दी थी।

ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले वेस्टइंडीज टीम के साथ टी20 विश्व कप खिताब जीता था। ब्रावो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे चुके हैं। ब्रावो ने 161 आईपीएल मैचों में 183 बल्लेबाजों को आउट किया है और दो बार पर्पल कैप विजेता भी बने है, जो सीजन के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है।

Presenting you all the 1st cricketer to complete 600 wickets in T20 cricket ??#WhistlePodu #DJBravo @DJBravo47

? @ChennaiIPL pic.twitter.com/dpm7KbKvVZ

— WhistlePodu Army ® – CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) August 11, 2022