ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मौका ना दिए जाने से ना केवल क्रिकेट फैंस बल्कि पूर्व दिग्गज माइकल वॉन भी काफी नाराज हुए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वॉन ने रिस्ट स्पिनर कुलदीप को प्लेइंग इलेवन में भारतीय टीम मैनेजमेंट की आलोचना करते हुए इसे ‘हास्यास्पद फैसला’ करार दिया।

कुलदीप पिछले तीन महीनों से भारतीय प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे में उन्हें केवल एक वनडे खेलने का मौका मिला था। चोट के कारण रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में ज्यादातर पूर्व खिलाड़ियों का मानना था कि कुलदीप को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलनी चाहिए।

Ridiculous decision by #India not to play @imkuldeep18 !!! If he isn’t going to play at home with the injuries they have when is he going to play !!! #INDvENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 5, 2021