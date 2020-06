कोरोना वायरस महामारी के सबसे ज्यादा प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अब भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) आगे आए हैं। शमी ने अपने घरों को लौट रहे इन प्रवासियों को खाने के पैकेट और मास्क बांटना शुरू किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के साहसपुर में अपने घर के पास गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए खान-पान वितरण केंद्र बनाए हैं।

बीसीसीआई ने शमी का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये भारतीय क्रिकेटर मास्क और दस्तानें पहनकर बसों में जा रहे लोगों को खाने के पैकेट और मास्क दे रहे हैं।

बोर्ड ने लिखा, ‘‘कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोहम्मद शमी गरीबों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लोगों को खाने के पैकेट और मास्क बांटे। उन्होंने अपने घर के पास भोजन वितरण केंद्र भी बनाया है।’’

As #IndiaFightsCorona, @MdShami11 comes forward to help people trying to reach home by distributing food packets & masks on National Highway No. 24 in Uttar Pradesh. He has also set up food distribution centres near his house in Sahaspur.

