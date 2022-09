Shadab Khan took responsibility for final loss: श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में 23 रनों से हराते हुए न केवल एशिया कप 2022 का खिताब जीता बल्कि उन आलोचकों का भी मुंह बंद कर दिया जो टूर्नामेंट से पहले उसे एक कमजोर टीम आंक रहे थे। दूसरी तरफ, पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तानी टीम फाइनल में ताश के पत्तों की तरह ढह गई और एशिया कप के अपने तीसरे खिताब से चूक गई। पाकिस्तान की इस खिताबी हार के पीछे की वजहें तो कई गिनाई जा सकती हैं लेकिन इनमें सबसे बड़ी वजहों में से एक रहा अहम मौकों पर खिलाड़ियों का कैच छोड़ना।

यह भी पढ़ें- PAK vs SL: बाबर ने कोहली से एक्सचेंज की फॉर्म, मजेदार मीम्स की आई बाढ़

टॉस जीतकर कप्तान बाबर आजम ने गेंदबाजी चुनी जो काफी हद तक सही भी साबित हुई। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पहले 10 ओवरों में जमकर कहर ढाया और महज 58 रन पर श्रीलंका के 5 विकेट गिरा दिए लेकिन फिर कैच छूटने के चलते पाकिस्तानी टीम दवाब में आ गई। पाकिस्तानी फील्डरों की इसी गलती का श्रीलंकाई बल्लेबाज भानुका राजापक्षा ने जमकर फायदा उठाया और 45 गेंदों पर ताबड़तोड़ 71 रनों की पारी ठोक डाली जिसके दम पर श्रीलंका 20 ओवर में 170 रनों का सम्मानजनकर स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। राजापक्षा ने 6 चौके और 3 छक्के जड़े।

यह भी पढ़ें- Asia Cup: जानें कौन हैं क्रिस सिल्वरवुड जिसने महज 4 महीने के भीतर श्रीलंका को फर्श से अर्श तक पहुंचाया

पाकिस्तान ने राजापक्षा को एक नहीं बल्कि 2-2 जीवनदान दिए। सबसे पहले 18वें ओवर में हारिस रउफ की गेंद पर शादाब खान (Shadab Khan) ने राजापक्षा का कैच टपकाया। इसके अगले ही ओवर में मोहम्मद हसनैन की गेंद पर भी यही कारनामा दोहराया गया और इस बार भी फील्डर थे शादाब खान।

— Sanju Here ?? (@me_sanjureddy) September 11, 2022

ओवर की आखिरी गेंद पर भानुका राजापक्षा ने डीप मिडविकेट तरफ एक बड़ा शॉट खेला जिसे पकड़ने के लिए आसिफ और शादाब खान ने दौड़ लगाई। कैच आसिफ के हाथों में था लेकिन शादाब डीप मिडविकेट से दायीं ओर भागते हुए सीधा आसिफ के कमर पर डाइव लगा बैठे और हाथों में आई गेंद छूटकर बाउंड्री के बाहर पार चली गई। इस तरह राजापक्षा लंका के स्कोरबोर्ड में 6 रन जोड़ने में सफल रहे। जिस वक्त ये कैच छूटा तब राजापक्षा 51 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने 20 रन और जोड़ डाले और यही रन पाकिस्तान की हार की वजह बने।

This is really heart Broken…???

Ye tu ne kia kiya#PAKvsSL #AsiaCup2022Final #PakistanZindabad #shadabkhan #AsifAli pic.twitter.com/ysd0LZ4n92

— Afشeen (@AfsheenAli76) September 11, 2022