भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव बुधवार को जारी ताजा ICC पुरुषों की T20I रैंकिंग में एक पायदान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग की बराबरी कर ली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने के बाद सूर्यकुमार इसी साल अगस्त में पहली बार T20 रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचे थे।

सूर्यकुमार ने 25 सितंबर को हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20I मैच में 36 गेंदों पर 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेली जिसके बाद उनके नाम अब 801 रेटिंग अंक हो गए हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे और तीसरे T20 मैच में नाबाद 46 और 17 रन बनाने का फायदा मिला है। रोहित एक पायदान की छलांग लगाते हुए 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सात मैचों की सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए T20I रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। रिजवान के 861 रेटिंग पाइंट है जबकि सूर्यकुमार के 801 पाइंट्स हैं।

India and Pakistan stars among the big movers in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s T20I Player Rankings ?? ??

— ICC (@ICC) September 28, 2022