NEP vs UAE: नेपाल में फिर दिखी क्रिकेट को लेकर दीवानगी, बारिश में भी डटे रहे फैंस

भारत के पड़ोसी देशों में क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है लेकिन नेपाल के लोग क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल खेलना और देखना पसंद करते हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में नेपाल में भी क्रिकेट देखने वाले फैंस की तादाद में भारी इजाफा हुआ है और अब आलम ये है कि अपनी नेशनल टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं. यही नहीं पिछले दिनों स्टेडियम भरे होने के बावजूद लोग स्टेडियम में लगे पेड़ों पर चढ़कर मैच का लुत्फ लेते नजर आये.

नेपाल की टीम इस समय एशिया कप 2023 में जगह बनाने की कोशिश में लगी है. दरअसल, नेपाल और UAE के बीच कीर्तिपुर के टीयू ग्राउंड में ACC प्रीमियर कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. हालांकि बारिश के कारण 27.3 ओवर का ही खेल इस मैच में हो सका है. UAE ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 9 विकेट 106 रन पर ही खो दिये हैं और ऐसे में मेहमान टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा है.

इस मैच में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए नेपाल के फैंस टीयू ग्राउंड में भारी तादाद में नजर आये और जोरदार बारिश के बावजूद स्टेडियम में डटे रहे. फैंस को उम्मीद थी कि बारिश रुकने के बाद मैच खेला जायेगा लेकिन मैच को अगले दिन के लिये टाल दिया गया.

इस दौरान मैच की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें स्टेडियम का पूरा स्टैंड छातों से पटा हुआ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब नेपाल में क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

