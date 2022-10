IND v PAK: क्रिकेट जगत में कोहली के बल्ले की गूंज, सचिन ने तारीफ में कही बड़ी बात

पल पल बदलते मैच के समीकरण, हर गेंद पर तनाव और सरहद के आर पार थमी हुई सांसें। आखिरकर विराट कोहली का बल्ला शाहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी पर भारी पड़ा और उन्होंने टी20 विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान पर भारत को चार विकेट से रोमांचक जीत दिलाकर देश को दीवाली का यादगार तोहफा दिया।

जीत के लिये 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरूआत बेहद खराब रही लेकिन कोहली ने 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की आतिशी पारी खेलकर दीवाली से एक दिन पहले ही पूरे भारत में जश्न की शुरूआत कर दी। कोहली की पारी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टीम इंडिया का डंका बजाने के काम किया। यही वजह है कि पूरा क्रिकेट जगत कोहली की तारीफ करते नहीं थक रहा है।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क वॉ ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि एमसीजी में हमने जो देखा, उससे बेहतर T20 क्रिकेट मैच को मैं कभी याद कर सकता हूं। दोनों टीमों के कमाल का खेला। विराट को सलाम।”

Geeze I don’t think I can ever recall a better game of T20 cricket than what we’ve just seen at the MCG. Amazing stuff from both teams. Virat’s dig one of a kind.?? — Mark Waugh (@juniorwaugh349) October 23, 2022

रॉबिन उथप्पा ने लिखा, “ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20WorldCup में मोहाली में विराट की पारी शायद मेरे द्वारा देखी गई सबसे बेहतरीन में पारी में से एक थी। क्लास हमेशा स्थायी होती है। एक थ्रिलर मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत।”

WHAT. A. WIN. Take a bow @imVkohli !! ?????? Amazing stuff!! So much composure and control!! Soaked up the pressure to take india through!! What a CHAMPION!!Couldn’t have been a better way to bring in Diwali!! ?? — Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) October 23, 2022

महान सचिन तेदुंलकर ने लिखा, “एक रोमांचक मैच जिसने भारत के T20WC के अभियान को खूबसूरती से स्थापित किया है!कई व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान, लेकिन विराट के साथ हार्दिक की साझेदारी का विशेष उल्लेख जो Team India के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।”

Thriller of a game which has beautifully set up India’s #T20WC campaign! Crucial contributions by a number of individuals, but a special mention to Hardik’s partnership with Virat which was very crucial for #TeamIndia.#INDvPAK pic.twitter.com/IOBdREC6KZ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 23, 2022

Kohli will always be a champion cricketer, one of the best batsman ever to play the game and someone who makes us proud to be an Indian. ?? #Truechampion @imVkohli — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) October 23, 2022

Virat’s knock in Mohali in the #T20WorldCup against Australia was probably one of the finest I have seen and this one was probably a notch higher because of the big ground & India being 31-4. Class is always permanent and an outstanding win for Team India in a thriller #IndvsPak pic.twitter.com/HsJ5R0Caqu — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 23, 2022

