केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने अभ्यास के लिए निकाला नया तरीका, देखिए VIDEO

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इनदिनों खेल की सभी प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है. खिलाड़ी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. वह प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे. भारत में आयोजित होने वाला इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को भी 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है. आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक घर पर रहकर इस समय का इस्तेमाल ‘शैडो प्रेक्टिस’ और ध्यान लगाने में कर रहे हैं.

कोलकाता नाइटराइडर्स ने अपने कप्तान की एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वह छाया देखकर अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं.

केकेआर के अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘जैसा कि आप देख सकते हो, पिछले दो-तीन दिन से मैं यही कर रहा हूं. क्रिकेट की काफी कमी खल रही है लेकिन खेल से जुड़े रहने के लिए जो भी कुछ मैं कर सकता हूं, कर रहा हूं.’

उन्होंने कहा, ‘ये वो तीन चीजें हैं जो पिछले तीन दिनों से कर रहा हूं. सबसे पहले हर किसी से कम से कम छह फीट की दूरी बना रहा हूं, दूसरा हाथ धो रहा हूं और सबसे अहम चीज, जितना संभव हो घर पर रहकर सुरक्षित हूं.’

कार्तिक ने कहा, ‘याद रखिये, यह महज खुद की देखभाल करने के बारे में नहीं है बल्कि आपके चारों ओर जो भी लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी है.’ कोविड-19 के कारण दुनिया भर में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है.