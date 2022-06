रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के पूर्व मालिक विजय माल्या ने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर माल्या ने जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर की तो वायरल हो गई। विजय माल्या ने ट्विटर पर लिखा, “क्रिस गेल के साथ शानदार मुलाकात। यूनिवर्स बॉस। RCB में पहली बार शामिल होने के समय से गहरी दोस्ती।”

माल्या और गेल की इस मुलाकात पर फैंस अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग जहां मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोग इस मुलाकात पर सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि माल्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलें में भगौड़े घोषित हैं। विजय माल्या 2016 में देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गये थे। तभी से भारत सरकार माल्या को देश वापस लाने का प्रयास कर रही है।

Great to catch up with my good friend Christopher Henry Gayle ⁦@henrygayle⁩ , the Universe Boss. Super friendship since I recruited him for RCB. Best acquisition of a player ever. pic.twitter.com/X5Ny9d6n6t

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) June 22, 2022