AMD vs PNL Dream11, ECS T10 – Cyprus: Team, Full Squad Amdocs CC vs Punjab Lions CC Fantasy Tips July 20, 11:30 AM IST

AMD vs PNL Dream11, ECS T10 - Cyprus: Amdocs CC vs Punjab Lions CC July 20

AMD vs PNL Dream11 Team And Picks

AMD vs PNL Dream11 Tips
Amdocs CC vs Punjab Lions CC Toss Time: 11:00 PM IST

Amdocs CC vs Punjab Lions CC Toss Time: 11:00 PM IST

AMD vs PNL Match Start Time: 11:30 PM IST

Venue: Ypsonas Cricket Ground

AMD vs PNL My Dream11 Team

Swaroop Pattanaik (captain), Gurupartap Singh (vice-captain), Tejwinder Singh, Shailendra Chauhan, Vimal Khanduri, Hitesh Thadani. Arjun Pasoriya, Santosh Manda, Satnam Singh, Harwinder Singh, Aritra Chakraborty

Amdocs CC vs Punjab Lions CC Full Squad List

AMD: Avinash Rane, Shravan Kumar, Chaitas Shah, Srikanth Komiripalepu, Giridhar Singh, Swaroop Pattanaik, Shailendra Chauhan, Arjun Pasoriya, Hitesh Thadani, Aritra Chakraborty, Vimal Khanduri, Santosh Manda, Saurabh Panghal

Punjab Lions CC: Faisal Sarwar, Prasad Suranga, Harwinder Singh, Vikram Verma, Zeeshan Mehamood, Sukhjeeth Singh, Gurapartap Singh, Neeraj Kumar Tiwari, Kulwinder Singh, Sunil Sharma, Tejwinder Singh, Satnam Singh, Sathis Kumar