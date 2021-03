CC vs KTS Dream11 Team Prediction And Hints: Fantasy 11 Tips & Predicted 11s For Today’s CSA 4-Day Franchise Series March 16, 2021 Tuesday

CC vs KTS Dream11 Team Prediction And Hints: Fantasy 11 Tips & Predicted 11s For Today's CSA 4-Day Franchi

CC vs KTS Dream11 Tips And Prediction

In a cross pool match, Cape Cobras, who are yet to win a match, will take on Pool B toppers Knights who have won three, lost two and drawn one of their six matches so far.

TOSS: The CSA 4-Day Franchise Series match toss between Cape Cobras and Knights will take place at 1:00 PM (IST) – March 16 in India.

Time: 1:30 PM IST

Venue: Newlands, Cape Town.

CC vs KTS My Dream11 Team

George Linde (captain), Migael Pretorius (vice-captain), Pieter Malan, Kyle Verreynne, Janneman Malan, Farhaan Behardien, Raynard van Tonder, Jacques Snyman, Nandre Burger, Shaun von Berg, Mbulelo Budaza

CC vs KTS Probable Playing XIs

Cape Cobras: Pieter Malan, Jonathan Bird, Janneman Malan, Zubayr Hamza, Tony de Zorzi, Kyle Verreynne, Jason Smith, George Linde, Nandre Burger, Tshepo Moreki, Akhona Mnyaka

Knights: Matthew Kleinveldt, Raynard van Tonder, Pite van Biljon, Patrick Kruger, Farhaan Behardien, Wandile Makwetu, Shaun von Berg, Migael Pretorius, Alfred Mothoa, Jacques Snyman, Mbulelo Budaza

CC vs KTS Full Squads

Knights Full Squad: Pite van Biljon (captain), Farhaan Behardien, Patrick Kruger, Wandile Makwetu (wk), Alfred Mothoa, Mbulelo Budaza, Jonathan Vandiar, Grant Mokoena, Ferisco Adams, Andries Gous, Gerald Coetzee, Duan Jansen, Andrew Rasemene, Patrick Botha, Matthew Kleinveldt, Jacques Snyman, Raynard van Tonder, Shaun von Berg, Migael Pretorius

Cape Cobras Full Squad: Tony de Zorzi (captain), Kyle Verreynne (wk), Jason Smith, George Linde, Imran Manack, Nandre Burger, Tshepo Moreki, Akhona Mnyaka, Janneman Malan, Dyllan Matthews, Onke Nyaku, Mihlali Mpongwana, David Schierhout, Pieter Malan, Jonathan Bird, Isma-eel Gafieldien, Calvin Savage , Corbin Bosch, Brendon Louw, Aviwe Mgijima, Zubayr Hamza, Ziyaad Abrahams

