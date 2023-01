SA20: CT vs JOH Dream11 Team Prediction, MI Cape Town vs Joburg Super Kings: Captain, Vice-Captain, Probab

My Dream11 Team MI Cape Town vs Joburg Super Kings Dream11 Team Prediction CT vs JOH 2022: Best players list of MI Cape Town vs Joburg Super Kings, India Dream11 Team Player List, MI cape Town Dream11 Team Player List, Joburg Super Kings Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between MI Cape Town vs Joburg Super Kings will take place at 08:30 PM IST

Start Time: 14 January, 09:00 PM IST

Venue: Newlands, Cape Town

CT vs JOH My Dream11 Team

Wicketkeeper: Donavon Ferreira

Batsmen: Faf du Plessis (vc), Janneman Malan, Dewald Brevis, Rassie van der Dussen (c)

All-rounder: Sam Curran, Romario Shepherd

Bowler: George Garton, Rashid Khan, Alzarri Joseph, Jofra Archer

CT vs JOH Probable XI

MI Cape Town(CT): Dewald Brewis, Ryan Rickelton, Rassie van der Dussen, Grant Roelofsen (wk), Sam Curran, Delano Potgieter, George Linde, Rashid Khan (c), Kagiso Rabada, Duan Jansen and Olly Stone/Jofra Archer.

Joburg Super Kings(JHK): Reeza Hendricks, Janneman Malan, Faf du Plessis (c), Kyle Verreynne (wk), Leus du Plooy, Donavon Ferreira, Romario Shepherd, Alzarri Joseph, George Garton, Aaron Phangiso and Lizaad Williams.

Disclaimer: CricketCountry does not promote any kind of gambling or betting. Follow it at your own risk.