SA20: EAC vs CT Dream11 Team Prediction, Eastern Cape vs MI Cape Town: Captain, Vice-Captain, Probable XIs

My Dream11 Team Eastern Cape vsMI Cape Town Dream11 Team Prediction EAC vs CT 2022: Best players list of Eastern Cape vs MI Cape Town Dream11 Team Player List, MI cape Town Dream11 Team Player List, Eastern Cape Dream11 Guru Tips.

Date and Time: 16th January 2023, 9 PM IST

Toss Time: The Toss would take place at 8:30 PM IST

Venue: St George’s Park, Gqeberha

LIVE Streaming: Fancode

EAC vs CT Dream11 Team

Wicketkeeper: Ryan Rickelton

Batters: Rassie van der Dussen, Dewald Brevis, Aiden Markram, Tristan Stubbs (c)

All-rounders: JJ Smuts, Sam Curran, Marco Jansen

Bowlers: Kagiso Rabada, Rashid Khan (vc), Ottneil Baartman

EAC vs CT Probable Playing XIs

Sunrisers Eastern Cape: JJ Smuts, Sarel Erwee, Jordan Cox (wk), Aiden Markram (c), Tristan Stubbs, Marques Ackermann, Sisanda Magala, Marco Jansen, James Fuller, Ottneil Baartman and Mason Crane.

MI Cape Town: Dewald Brevis, Ryan Rickelton, Rassie van der Dussen, Grant Roelofsen (wk), Sam Curran, George Linde, Rashid Khan (c), Delano Potgieter, Kagiso Rabada, Jofra Archer and Olly Stone/Odean Smith.