T20 World Cup 2022: IND vs ENG Dream11 Team Prediction, India vs England: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Semifinal, At Adelaide Oval

T20 World Cup 2022: IND vs ENG Dream11 Team Prediction, India vs England: Captain, Vice-Captain, Probable

TOSS: The match toss between India & England will take place at 1:00PM IST

Start Time: 1:30 PM IST

Venue: Adelaide Oval

IND vs ENG My Dream11 Team

Wicketkeeper: Jos Buttler

Batters: KL Rahul, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Alex Hales

All-rounders: Sam Curran, Ben Stokes, Hardik Pandya

Bowlers: Chris Woakes, Arshdeep Singh, Bhuvneshwar Kumar

Captain: Suryakumar Yadav

Vice-captain: Hardik Pandya

IND vs ENG Probable XI

India: Rohit Sharma(C), KL Rahul, Virat Kohli, SA Yadav, HH Pandya, Ravichandran Ashwin/Y Chahal, Axar Patel, Rishabh Pant, B Kumar, Arshdeep Singh, M Shami

England: HC Brook, DJ Malan, AD Hales, MM Ali, SM Curran, LS Livingstone, Ben Stokes, Chris Woakes, Jos Buttler(C), AU Rashid, Mark Wood

IND vs ENG Squad

India: KL Rahul, Rohit Sharma(c), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Deepak Hooda, Dinesh Karthik(w), Ravichandran Ashwin, Bhuvneshwar Kumar, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Rishabh Pant, Axar Patel, Harshal Patel, Yuzvendra Chahal

England: Jos Buttler(w/c), Alex Hales, Dawid Malan, Ben Stokes, Harry Brook, Liam Livingstone, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Woakes, Adil Rashid, Mark Wood, Chris Jordan, David Willey, Tymal Mills, Philip Salt