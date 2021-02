TN vs VID Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy Elite Group B: Fantasy Tips, Probable XIs For Today’s Tamil Nadu vs Vidarbha at 9 AM IST February 28 Sunday

TN vs VID Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy Elite Group B: Fantasy Tips, Probable XIs For Today'

TN vs VID Vijay Hazare Trophy Elite Group B: Tamil Nadu vs Vidarbha at 9 AM IST February 28 Sunday:

TOSS: The Vijay Hazare Trophy ODD toss between Tamil Nadu vs Vidharbha will take place at 08:30 AM IST.

Time: 09:00 AM IST

Venue: Indore

TN vs VID My Dream11 Team

Keeper Dinesh Karthik

Batters N Jagadeesan, Faiz Fazal (vc), Shahrukh Khan, Yash Rathod

All-Rounders Baba Aparajith (c), Ravisrinivasan Sai Kishore

Bowlers M Mohammad, Darshan Nalkande, Akshay Wakhare, Saurabh Dubey

Likely XI

Tamil Nadu

Baba Aparajith, N Jagadeesan, Dinesh Karthik (c&wk), Pradosh Ranjan Paul, Baba Indrajith, Shahrukh Khan, Jagatheesan Kousik, Ravisrinivasan Sai Kishore, M Mohammad, Manimaran Siddharth, R Silambarasan

Vidarbha

Faiz Fazal (c), Sanjay Raghunath, Ganesh Sathish, Yash Rathod, Akshay Wadkar (wk), Akshay Karnewar, Aditya Sarwate, Nachiket Bhute, Aditya Thakare, Saurabh Dubey, Akshay Wakhare

SQUADS

Tamil Nadu

Baba Aparajith, N Jagadeesan, Dinesh Karthik (c&wk), Pradosh Ranjan Paul, Baba Indrajith, Shahrukh Khan, Jagatheesan Kousik, Ravisrinivasan Sai Kishore, M Mohammad, Manimaran Siddharth, R Silambarasan, Arun Karthik, Kaushik Gandhi, Aswin Crist, Laxmesha Suryaprakash, KrishnamoorthyVignesh, G Periyaswamy, Murugan Ashwin, Hari Nishanth, Sonu Yadav

Vidarbha

Faiz Fazal (c), Sanjay Raghunath, Ganesh Sathish, Yash Rathod, Akshay Wadkar (wk), Akshay Karnewar, Aditya Sarwate, Nachiket Bhute, Aditya Thakare, Saurabh Dubey, Akshay Wakhare, Kshitiz Dahiya, Harsh Dubey, Mandar Mahale, Mohit Raut, Suraj Rai, Siddhesh Wath, Jitesh Sharma (wk), Atharva Taide, Rushabh Rathod, Darshan Nalkande, Rajneesh Gurbani, Yash Thakur