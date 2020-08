England vs Pakistan 3rd Test: इस मामले में इंग्लैंड के सबसे युवा बल्लेबाज बने जैक क्राउली

Zak Crawley becomes the youngest No.3 batsman of England to score 150+ runs in a Test: इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैक क्राउली (Zak Crawley) पाकिस्तान (England vs Pakistan) के खिलाफ साउथैम्प्टन में जारी सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच की पहली पारी में करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। क्राउली 171 रन बनाकर नाबाद हैं। उन्होंने 269 गेंदों पर 19 चौके लगाए। दाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज क्राउली (22 साल 200 दिन) टेस्ट में नंबर पर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 150+ से अधिक का स्कोर करने वाले इंग्लैंड के पहले जबकि ओवरऑल तीसरे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

इससे पहले इंग्लैंड की ओर से लेन हटन (22 साल, 58 दिन) ने साल 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 364 रन की पारी खेली थी जबकि माइकल अर्थटन (22 साल, 81 दिन) ने साल 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 151 रन बनाए थे। डेविड गॉवर (22 साल, 101 दिन) ने 1979 में भारत के खिलाफ नाबाद 200 रन बनाए थे।

साउथैम्प्टन का सबसे बड़ा स्कोर

जैक क्राउली की 171 रन की नाबाद पारी साउथैम्प्टन के रोज बाउल में खेली गई किसी टेस्ट मैच में बल्लेबाज की में सर्वाधिक निजी पारी है। इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज के नाम यहां सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड था। बेल ने साल 2014 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 167 रन की पारी खेली थी।

जोस बटलर के साथ की 205 रन की पार्टनरिशप कर चुके हैं

जैक क्राउल और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) के बीच 5वें विकेट पर 205 रन की साझेदारी हो चुकी है। साल 2010 के बाद घरेलू टेस्ट सीरीज में पांचवें या इससे निचले क्रम में ये इंग्लैंड की ओर से पहली डबल सेंचुरी साझेदारी है। इससे पहले साल 2010 में लॉडर्स में जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) और स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने पाकिस्तान के खिलाफ आठवें विकेट के लिए 332 रन जोड़े थे।

इंग्लैंड ने पहले दिन का स्टंप तक अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 332 रन बना लिए हैं। बटलर 148 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। कप्तान जो रूट ने 22 जबकि ओपनर डोमोनिक सिब्ले ने 22 रन की पारी खेली।