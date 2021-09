IPL 2021: T20 क्रिकेट में छक्का ही नहीं अठ्ठा भी होना चाहिए, शुरुआत IPL से हो: Gautam Gambhir

If Batsman Smashed A Shot Over 90 Miter So It Should Be Given 8 Runs Says Gautam Gambhir: भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने आईपीएल आयोजकों को सुझाव दिया है कि टी20 फॉर्मेट में अधिकतम रन 6 ही नहीं बल्कि 8 रन होने चाहिए. गंभीर ने कहा कि अगर बल्लेबाज कोई शॉट 90 मीटर या इससे ज्यादा का खेलता है तो फिर बल्लेबाज और उसकी टीम के खाते में 6 रन नहीं बल्कि 8 रन जोड़ने चाहिए. गंभीर आईपीएल (IPL 2021) में स्टार स्पोर्ट्स के लिए कॉमेंट्री कर रहे हैं. इस दौरान ही उन्होंने यह राय रखी.

इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि टी20 क्रिकेट को और रोचक बनाने के लिए ऐसे बदलाव लाने ही चाहिए और इसकी शुरुआत आईपीएल से ही होनी चाहिए. निश्चित ही अगर आईपीएल में यह नियम मान्य कर दिया जाता है तो इस खेल का रोमांच का चरम एक कदम और बढ़ जाएगा.

गंभीर ने यह बात मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के मैच के दौरान पहली पारी में कही. उन्होंने जब यह बात कही, तब इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज (Liam Livingstone) लियाम लिविंगस्टोन (25) ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर लंबा छक्का जमाया था. राजस्थान रॉयल्स की पारी का तब 12वां ओवर प्रगति पर था.

जब यह बात कही तो कॉमेंट्री बॉक्स में गंभीर के साथ पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) मौजूद थे. आकाश चोपड़ा ने भी गंभीर की इस बात से 100 फीसदी सहमती जताई. उन्होंन कहा कि बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि 90 मीटर का शॉट खेलना पावर और स्किल की बात है. इसके लिए बल्लेबाज को अतिरिक्त दमखम लगाना होता है. उसे इसका इनाम मिलना ही चाहिए.

इसके बाद गंभीर ने कहा, ‘अगर ऐसा होता है तो क्रिकेट में रोमांच और बढ़ जाएगा. जब किसी टीम को आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए होंगे, तो भी टीम मैच में बनी रहेगी. किसी बल्लेबाज का 90 मीटर या इससे ज्यादा का शॉट उसे 8 रन देगा और मैच बैटिंग टीम की जीत के साथ खत्म होगा.’