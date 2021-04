CSK vs SRH Head to Head: जानें क्‍या कहता है इतिहास ? वार्नर-धोनी की टीमों में से किसने जीते ज्‍यादा मुकाब

CSK vs SRH Head to Head: आईपीएल (IPL 2021) के 23वें मुकाबले में महेद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का सामना डेविड वार्नर (David Warner) की सनराइजर्स हैदराबाद (Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad) से होना है. प्‍वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो एक तरफ शीर्ष टीम है तो दूसरी तरफ आठवें नंबर की हैदराबाद फ्रेंचाइजी मैदान पर होगी. हैदराबाद का ये सीजन अबतक खास अच्‍छा नहीं रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कागजों में वार्नर की टीम (CSK vs SRH) कहीं से भी चेन्‍नई से कमजोर नजर आती है.

शुरुआती मुकाबलों के दौरान हैदराबाद के स्‍टार बल्‍लेबाज केन विलियमसन (Kane Williamson) कंधे की चोट के चलते बाहर थे. पिछले ही मैच में हैदराबाद को दिल्‍ली से सुपर ओवर में बेहद करीबी हार झेलनी पड़ी. जोनी बेयरस्‍टो भी इस वक्‍त अच्‍छी फॉर्म में हैं. जरूरत है तो बस इस टीम को एक बार जीत की पटरी पर लौटने की.

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद (CSK vs SRH) दोनों ही टीमों ने इस सीजन में अबतक पांच मुकाबले खेले हैं. चेन्‍नई ने चार तो हैदराबाद ने केवल एक मैच में जीत दर्ज की है.

हेड टू हेड (CSK vs SRH Head to Head)

चेन्‍नई और हैदराबाद की टीम आईपीएल में कुल 14 बार आमने सामने आई हैं. इस दौरान चेन्‍नई का रिकॉर्ड हैदराबाद के खिलाफ काफी शानदार रहा है. हैदराबाद ने महज चार मुकाबले ही चेन्‍नई के खिलाफ जीते हैं. वहीं महेंद्र सिंह धोनी की टीम 10 मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुकी है.

हैदराबाद ने सुधारा रिकॉर्ड

आईपीएल (Vivo IPL 2020) के दौरान एक मैच में हैदराबाद को सात रन से जीत मिली थी तो दूसरे में उसे 20 रनों से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. इसी तरह आईपीएल 2019 में चेन्‍नई ने एक मैच छह विकेट से जीता तो दूसरा छह विकेट से गंवा दिया था. 2018 में हुए टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची थी. इस सीजन में चार बार चेन्‍नई और हैदराबाद का सामना हुआ. हर बार चेन्‍नई की टीम को जीत मिली.