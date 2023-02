DC WPL Squad: दिल्ली ने बनाई दबंग टीम, जेमिमा-शेफाली समेत इन धांकड़ खिलाड़ियों को खरीदा

वूमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) 2023 के लिए मुंबई में हुए ऐतिहासिक ऑक्शन में कुल 87 खिलाड़ी खरीदे गए जिनमें से 18 खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमाह रोड्रिगेज, मेग लानिंग और शेफाली वर्मा जैसी धाकड़ बल्लेबाजों को अपनी टीम में शामिल किया।

दिल्ली ने जेमिमाह को 2.20 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि में अपने साथ जोड़ा जबकि शेफाली वर्मा को 2 करोड़ में अपने पाले में किया। मेगल लेनिंग को खरीदने के लिए दिल्ली ने 1.10 करोड़ रुपये खर्च किए। गेंदबाजी में टीम ने राधा यादव और शिखा पांडे पर भरोसा दिखाया। राधा यादव ने 40 लाख जबकि शिखा पांडे ने 60 लाख में दिल्ली का टिकट हासिल किया।

