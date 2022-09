एशिया कप 2022 में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले से पहले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से एक बड़ी खबर आ रही है। दुबई स्टेडियम के बाहर आग लगने की खबर है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टेडियम के ऊपर काला धुआं उठता देखा जा सकता है।

Fire in a building near Dubai stadium. India vs Afghanistan match will play tonight.#INDvAFG #AsiaCup2022 #PAKvAFG pic.twitter.com/Lx0nwZgarN

— Mohammad Jamlish Roy (@jamlishsays) September 8, 2022