इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रविवार को सदी की महिला टी20 और वनडे टीम की घोषणा की। भारत की अनुभवी क्रिकेटर मिताली राज और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी वनडे जबकि हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव टी20 टीम में जगह बनाने में सफल रहीं।

वनडे टीम की कप्तान आस्ट्रेलिया के मेग लेनिंग हैं। लेनिंग के अलावा ऑस्ट्रेलिया से एलिसा हिली और एलिसा पेरी को भी इस टीम में चुना गया है। वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और अनीसा मोहम्मद को भी टीम में जगह मिली है। इंग्लैंड से साराह टेलर इकलौती खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड से सूजी बेट्स भी अकेली हैं।

The ICC Women’s T20I Team of the Decade

Plenty of runs and wickets in that side! #ICCAwards pic.twitter.com/mRkVN1SHSf

— ICC (@ICC) December 27, 2020