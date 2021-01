ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन दर्शकों के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी करने से पूर्व भारतीय दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण काफी नाराज हैं। टीम इंडिया के इस पूर्व बल्लेबाज ने साफ कहा कि खेल में इस तरह की बेकार चीजों की कोई जगह नहीं है।

बता दें कि मैच के चौथे दिन सिराज जब बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो स्टैंड्स में बैठे कुछ दर्शकों ने उनपर टिप्पणियां की, जिसके बाद सिराज ने तुरंत कप्तान अजिंक्य रहाणे को ये बात बताई। इसके बाद रहाणे स्क्वायर लेग अंपायर पॉल राइफल के पास गए और शिकायत की।

खिलाड़ी मैदान पर घेरा बनाकर खड़े हो गए और जिसके बाद मैच कुछ देर के लिए रोका गया। अंपायरों और सुरक्षा अधिकारियों ने मिलकर फैसला लिया और दर्शक दीर्घा में बैठे छह लोगों को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया।

Very unfortunate to see what’s happening at SCG. There is no place for this rubbish. Never understood the need to yell abuse at players on a sporting field.. If you’re not here to watch the game and can’t be respectful, then pls don’t come and spoil the atmosphere. #AUSvIND

