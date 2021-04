Indian Premier League 2021: रॉयल चेलेंजर बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने सीजन के अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर है. इसी बीच आरसीबी के खेमे के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. दरअसल ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डेनियल सैम्स (Daniel Sams) कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद टीम से जुड़ गए हैं. सैम्स गत सात अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया था.

फ्रेंचाइजी ने बयान जारी कर कहा, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सैम्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वह बैंगलोर टीम से जुड़ गए हैं.” बयान में कहा, “बैंगलोर की मेडिकल टीम लगातार सैम्स के संपर्क में थी और उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी टेस्ट करने के बाद सैम्स को फिट घोषित किया.”

Daniel Sams is out of quarantine and has joined the RCB bio-bubble today with two consecutive negative reports for COVID-19.

RCB medical team was in constant touch with Sams and has declared him fit to join the team after adhering to all the BCCI protocols.#PlayBold #IPL2021 pic.twitter.com/0none9RQ7l

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 17, 2021