41 बार की चैंपियन मुंबई को रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी के राउंड-3 के मुकाबले में रेलवे ने तीसरे दिन ही 10 विकेट से रौंद डाला. मुंबई टीम में युवा ओपनर पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं बावजूद इसके टीम को शर्मनाक हार झेलने पर मजबूर होना पड़ा.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई की हार को देख भारतीय टीम के पूर्व ओपनर विनोद कांबली ने टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर खिंचाई की.

कांबली ने कहा कि सिर्फ 5 दिन इंटरनेशनल मैच शुरू होने में बचे हैं, ऐसे में श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों के टीम में नहीं होने से उन्हें बहुत निराशा हुई है. भारतीय टीम के पूर्व ओपनर का इशारा आगामी श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज की ओर था जो 5 जनवरी, 2020 से शुरू हो रहा है.

कांबली ने ट्वीट किया, ‘ Mumbai team ni मस्त डब्बा घातला. मुंबई टीम बहुत खराब खेली. श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों का टीम में ना होना दुखद है. खासतौर पर ऐसे में जब भारत का इंटरनेशनल मैच पांच दिन बाद है.’

Mumbai team ni मस्त डब्बा घातला।

Very poor from the team. Disappointed to see @ShreyasIyer15 & @IamShivamDube not being a part of the Mumbai set up for this game when the international game is 5 days away. Would like to see the best team playing when possible. #RanjiTrophy

— VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) December 27, 2019