VIDEO: अर्धशतक बनाते ही क्रिस गेल ने टीम मैनेजमेंट को दिखाया 'बॉस' टैग, लगातार किया गया था नजरअंदाज

क्रिस गेल ने आज आईपीएल 2020 का अपना पहला मैच खेला. इस सीजन के पहले ही मुकाबले में गेल ने आज बता दिया कि वो केवल नाम के यूनिवर्स बॉस नहीं हैं, असल में भी वो दुनिया के बॉस ही हैं. गेल ने मैच में अर्धशतकी पारी खेलकर पंजाब की जीत में अहम भूमिका निभाई.

अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद क्रिस गेल ने अपना बल्‍ला हवा में लहराने के साथ-साथ उसे डगआउट की ओर भी दिखाया. गेल के बल्‍ले पर बॉल लिखा हुआ है. उन्‍होंने टीम मैनेजमेंट की बल्‍ले पर लिखे बॉस शब्‍द की ओर गौर करने का इशारा किया.

First game of the season and a FIFTY for The Boss 😎👏#Dream11IPL | @henrygayle pic.twitter.com/xoPrFLgjpS

— IndianPremierLeague (@IPL) October 15, 2020