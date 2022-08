न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने IPL को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रॉस टेलर ने अपने इस खुलासे में कहा है कि साल 2011 में IPL के दौरान राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने उन्हें थप्पड़ जड़े थे। बता दें, IPL 2011 में रॉस टेलर राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे।

रॉस टेलर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया था। टेलर को न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक माना जाता है और उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। टेलर ने अपनी आत्मकथा ‘रॉस टेलर: ब्लैक एंड व्हाइट’ में खुलासा किया है कि किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ मैच के दौरान डक आउट होने के बाद टीम के मालिक ने उन्हें 3-4 थप्पड़ जड़े थे।

टेलर IPL 2008 से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम का हिस्सा थे और फिर आईपीएल 2011 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा लिया था। हालांकि राजस्थान के लिए टेलर ने एक ही सीजन खेला और उसके बाद उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स का दामन थाम लिया।

टेलर ने खुलासा किया कि थप्पड़ बहुत जोर से नहीं लगे थे, लेकिन इस घटना से वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गए थे। टेलर ने कहा, “जब आप किसी नई टीम में जाते हैं, तो आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। आप कभी भी सहज महसूस नहीं करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप बिना स्कोर के दो या तीन मैच खेलते हैं, तो आप सभी की निगाहों में आ जाते हैं।”

उन्होंने कहा, “एक उदाहरण के लिए देखें तो राजस्थान की टीम मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब से खेल रही थी। हम 195 रनों के स्कोर का पीछा कर रहे थे और मैं डक पर LBW आउट हो गया। इसके बाद टीम, सहयोगी स्टाफ और मैनेजमंट होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित बार में थे। वॉर्नी के साथ लिज़ हर्ले भी थीं।”

#RossTaylor drops a bombshell, says one of RR owners “slapped him across the face three or four times” when he got out for a duck vs Kings XI Punjab. #CricketTwitter pic.twitter.com/QJ3X6Eifu6

