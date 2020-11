मुंबई के लिए 4 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा

Rohit Sharma becomes the first player to complete 4000 runs for the Mumbai Indians in the IPL: मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आईपीएल 2020 (Indian Premier League) के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ शानदार पारी खेल अपनी टीम को रिकॉर्ड 5वीं बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. रोहित ने अपनी 68 रन की पारी के दौरान कई रिकॉर्ड कायम किए.

33 वर्षीय रोहित ने फाइनल में 8वां रन पूरा करते ही मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए 4000 रन पूरे कर लिए. रोहित यह उपलब्धि हासिल करने वाले मुंबई के पहले बल्लेबाज हैं. मुंबई के बल्लेबाज रोहित ने 51 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्के लगाए.

बतौर कप्तान 3000 रन भी पूरे किए

रोहित ने बतौर कप्तान आईपीएल में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए. इस मैच से पहले उन्हें इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 43 रन की जरूरत थी. इससे पहले रोहित ने आईपीएल में टॉस के लिए मैदान पर उतरने के साथ ही अपने 200 आईपीएल मैच भी पूरे किए. रोहित 200 या इससे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं. धोनी ने अब तक 204 आईपीए मैच खेले हैं.

दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और रिषभ पंत (Rishabh Pant) के अर्धशतकों के दम पर 7 विकेट पर 156 रन बनाए थे. इसके जवाब में मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली.