बुमराह ने रचा इतिहास, ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

Jasprit Bumrah Set a New Indian Record in the Indian Premier League against Delhi Capitals Qualifier 1: मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2020 (IPL 2020) के पहले क्वालीफायर में धारदार गेंदबाजी की. बुमराह ने अपने 4 ओवर के स्पैल में सिर्फ 14 रन खर्च कर कुल 4 विकेट अपने नाम किए जिनमें ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) , कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) जैसे धुरंधर शामिल थे.

आईपीएल 13 में 27 विकेट ले चुके हैं बुमराह

यॉर्कर स्पेशलिस्ट के नाम से फेमस बुमराह की इस घातक गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने दिल्ली को 143 रन पर रोक 57 रन से हराकर धमाकेदार अंदाज में फाइनल का टिकट कटाया. बुमराह के आईपीएल 13 में अब तक 27 विकेट हो चुके हैं जो एक आईपीएल सीजन में किसी भारतीय गेंदबाज का सर्वाधिक विकेट है.

भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा

26 वर्षीय बाएं हाथ के इस पेसर ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज भुवनेश्ववर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने साल 2017 में 26 विकेट अपने नाम किए थे. बुमराह मुंबई की ओर से किसी एक सीजन में सबसे अधिक विकेट झटकने वाले गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं. इससे पहले मुंबई की ओर से खेलने वाले श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने साल 2011 में 16 मैचों में 28 विकेट लिए थे.

2 बार 4 विकेट विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज बने बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने मौजूदा आईपीएल में दूसरी बार किसी एक मैच में 4 विकेट अपने नाम किया है. इससे पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. आईपीएल 13 में ये पहला मौका है जब किसी एक गेंदबाज ने दो मैचों में 4 विकेट अपने नाम किया है. बुमराह का टी20 क्रिकेट में ये सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. इस टी20 लीग के इतिहास में क्वालीफायर्स, सेमीफाइनल या फाइनल में बतौर भारतय बुमराह का संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है. इससे पहले साल पेसर धवल कुलकर्णी (Dhawal Kulkarni) ने आरसीबी के खिलाफ गुजराजत लॉयन्स (Gujaran Lions) की ओर से खेलते हुए 14 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

91 आईपीएल मैचों में 109 विकेट झटके चुके हैं जसप्रीत

बुमराह ने आईपीएल में अब तक 91 मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 109 विकेट दर्ज हैं. इस दौरान बुमराह की गेंदबाजी इकोनोमी 7.41 रही है.