4,6,6,4,W: टैलेंट पर भारी पड़ा अनुभव, पीयूष चावला ओवर में दिखा भरपूर रोमांच

IPL के 16वें सीजन में पीयूष चावला मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं और हर मैच में अपने अनुभव से बल्लेबाजों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं. IPL 2023 के 25वें मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब सनराइजर्स हैदराबाद के 14वें ओवर में 2 चौके और 2 बड़े छक्के खाने के बाद भी पीयूष चावला ने धैर्य नहीं खोया और आखिरी गेंद पर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

दरअसल, 14वें ओवर में मंयक अग्रवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हेनरिक क्लासेन को दे दी. इसके बाद शुरु हुआ जबरदस्त रोमांच. क्लासेन ने आते ही दूसरी गेंद पर चौका और फिर लगातार 2 छक्के जड़ दिए. इसके बाद 5वीं गेंद पर भी चौका बटोर लिया. आखिरी गेंद पर भी लग रहा था कि क्लासेन एक बार फिर बाउंड्री बटोर लेंगे लेकिन यहां अनुभव भारी पड़ा. ऑफ स्‍टंप पर लेंथ बॉल को गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारने की कोशिश में क्लासेन का शॉट सीधा लांग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में चला गया. इस तरह साबित हुआ कि अनुभव आखिर अनुभव होता है. क्लासेन 16 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हुए.

#MumbaiIndians are on a rampage.@timdavid8 with two key catches as Klaasen and Mayank Agarwal depart in quick succession.

Live - https://t.co/oWfswiuqls #TATAIPL #SRHvMI #IPL2023 pic.twitter.com/9QSK3QEzcD

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2023