भारतीय टीम ने शान से T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को सुपर-12 के अंतिम मैच में 71 रनों से हराते हुए ग्रुप-2 में टॉप किया। भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो एक बार फिर सूर्यकुमार यादव बने जिन्होंने महज 25 गेंदों पर नाबाद 61 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 बेहतरीन छक्के जड़े।इनमें से एक छक्का सूर्या ने बड़े ही अलग अंदाज में लगाया जोकि आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर आया।

सूर्या ने नगवारा की ऑफ स्टंप के बाहर आ रही फुलटॉस गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाकर हवाई स्वीप के जरिए बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की दिशा में बड़े ही आसानी से सीमा रेखा के पार भेज दिया। सूर्यकुमार ने जिस अंदाज में ये शॉट लगाया, उसे देख सभी भौचक्के रह गए। ये शॉट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Suryakumar Yadav ?? 61* off 25

+ Three of the most ridiculous cricket shots you’ll ever see to end the Indian innings ? #T20WorldCup @BCCI pic.twitter.com/cd0lEDH52w

— Sam Tugwell (@samtugwell_15) November 6, 2022