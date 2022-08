शारजाह। मुजीब उर रहमान और राशिद खान की फिरकी के जादू के बाद नजीबुल्लाह जादरान और इब्राहिम जादरान की नाबाद पारियों से अफगानिस्तान मंगलवार को यहां ग्रुप बी मैच में बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत के साथ एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण में जगह बनाने वाली पहली टीम बना।

बांग्लादेश के 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने नजीबुल्लाह (17 गेंद में छह छक्कों और एक चौके से नाबाद 43) और इब्राहिम (41 गेंद में चार चौकों से नाबाद 42) के बीच चौथे विकेट की 69 रन की साझेदारी की बदौलत नौ गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 131 रन बनाकर जीत दर्ज की। नजीबुल्लाह ने मोसादेक हुसैन पर छक्का जड़कर अफगानिस्तान को जीत दिलाई।

इससे पहले मुजीब ने 16 जबकि राशिद ने 22 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए जिससे बांग्लादेश की टीम सात विकेट पर 127 रन ही बना सकी। मोसादेक हुसैन (नाबाद 48, 31 गेंद, चार चौके, एक छक्का) ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली जबकि महमूदुल्लाह (25) ने उपयोगी योगदान देकर बांग्लादेश को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी भी की।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे अफगानिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। रहमानुल्लाह गुरबाज (11) को छह रन के स्कोर पर शाकिब अल हसन (13 रन पर एक विकेट) गेंद पर जीवनदान मिला लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए और बांग्लादेश के कप्तान की गेंद पर ही स्टंप हो गए।

सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई (25) ने मेहदी हसन पर दो चौकों के साथ पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 29 रन तक पहुंचाया। इब्राहिम ने भी तास्किन अहमद पर चौका जड़ा लेकिन मोसादेक (12 रन पर एक विकेट) ने हजरतुल्लाह को पगबाधा कर दिया। उन्होंने 26 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके मारे।

मोहम्मद सैफुद्दीन (27 रन पर एक विकेट) ने अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी (08) को पगबाधा करके 13वें ओवर में अफगानिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 62 रन किया। इब्राहिम ने तास्किन पर लगातार दो चौकों के साथ रन गति के दबाव को कुछ कम किया। अफगानिस्तान को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 52 रन की जरूरत थी।

नजीबुल्लाह ने इसके बाद अपने तेवर दिखाए। उन्होंने मेहदी पर पारी का पहला छक्का जड़ने के बाद मुस्ताफिजुर और फिर सैफुद्दीन पर दो-दो छक्के जड़कर अफगानिस्तान को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। नजीबुल्लाह ने 19वें ओवर में मोसादेक पर छक्के से टीम की जीत सुनिश्चित की और उसे सुपर चार में पहुंचाया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे बांग्लादेश ने चौथे ओवर में 13 रन तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों मोहम्मद नईम (06) और अनामुल हक (05) के विकेट गंवा दिए। आफ स्पिनर मुजीब ने नईम को कैरम बॉल पर बोल्ड करने के बाद अनामुल को पगबाधा किया।

कप्तान शाकिब अल हसन (11) ने नवीन उल हक पर लगातार दो चौके मारे लेकिन मुजीब ने अगले ओवर में उन्हें भी बोल्ड कर दिया। बांग्लादेश की टीम पावर प्ले में तीन विकेट पर 28 रन ही बना सकी। स्टार लेग स्पिनर राशिद ने अपनी दूसरी ही गेंद पर अनुभवी मुशफिकुर रहीम (01) को पगबाधा करके बांग्लादेश को चौथा झटका दिया।

What a win! ?

Things went right down to the wire but AfghanAtalan led by the Zadran duo of @iamnajibzadran 43* (17) & @IZadran18 42* (41) hold their nerve to beat @BCBtigers by 7 wickets ??

With this win, we are into the top four teams ??#AfghanAtalan | #AsiaCup2022 pic.twitter.com/vkO8xaD2jL

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 30, 2022