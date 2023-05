चैंपियन के तौर पर IPL से विदाई मिलने पर भावुक हो गए अंबाति रायुडू, देखें PHOTOS

अपने आखिरी मैच में अंबाती रायुडू ने बल्ले से अहम योगदान दिया. उन्होंने 8 गेंद में एक चौके और दो छक्के के साथ 19 रन बनाये. ये धमाकेदार पारी ऐसे समय में आई जब चेन्नई पर गुजरात के बल्लेबाज हावी होते नजर आ रहे थे. इस छोटी पारी में CSK को मोमेंटम देने का काम किया और आखिर में जडेजा ने काम पूरा करते हुए अपनी टीम को चैंपियन बना दिया.

Ambati Rayudu emotional and tears in his eyes after won IPL 2023 Trophy.

Won 6 IPL Trophy as player, joint most in the history. What a Legend. pic.twitter.com/0meQpXdaPc

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) May 30, 2023