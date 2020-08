भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी का ऐलान कर फैंस को बड़ी खुशखबरी सुनाई है।

कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी और अनुष्का की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की। फोटो के साथ कोहली ने लिखा, “और फिर हम तीन हो गए, जनवरी 2021 में होगा आगमन।”

And then, we were three! Arriving Jan 2021 pic.twitter.com/0BDSogBM1n

कोहली फिलहाल अनुष्का के साथ मुंबई में नहीं बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम ने भी अपने कप्तान को बधाई दी।

आरसीबी के अकाउंट से ट्वीट किया गया, “विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जनवरी में घर आने वाले नए सदस्य के लिए शुभकामनाएं। हम काफी उत्साहित हैं।”

कोहली का ट्वीट चंद मिनटो बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्रिकेट और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने माता-पिता बनने वाले विराट-अनुष्का को शुभकामनाएं भेजी। टीम इंडिया और आरसीबी के स्पिनर युजवेंद्र चहर ने भी अपने ‘भईया और भाभी’ को बधाई दी।

Congratulations to @imVkohli and @AnushkaSharma on the new family member coming home in Jan!

We couldn’t be more excited!

Drop a to wish the happy couple! https://t.co/sK0QiROsqZ

