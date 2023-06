VIDEO: जैक क्राउली ने मैच की पहली गेंद पर जड़ा चौका, बेन स्टोक्स का रिएक्शन वायरल

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. जैक क्राउली के अर्धशतकीय पारी से इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की है. जैक क्राउली ने इस मैच में चौके के साथ इनिंग की शुरुआत की. उन्होंने मैच के पहले बॉल पर चौका लगाया. पहली बॉल पर चौका लगने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पैट कमिंस के पहले ओवर की पहली बॉल को जैक क्राउली ने सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, इसके बाद दर्शकों ने इसका जोरदार स्वागत किया, वहीं ड्रेसिंग रुम में मौजूद बेन स्टोक्स इस शॉट से हैरान रह गए और उनका मुंह खुला रह गया. इसके बाद वह मुस्कुराते नजर आए.

We were all Stokesy there...

Live clips/Scorecard: https://t.co/TZMO0eJDwY pic.twitter.com/rUEOIO7onJ

— England Cricket (@englandcricket) June 16, 2023