Ashes 2023: पहले 2 एशेज टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एशेज 2023 के पहले दो टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की टीम इस समय ऑयरलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एकमात्र टेस्ट में व्यस्त है. इस मैच में खेल रही इंग्लिश टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को पहले 2 एशेज टेस्ट के लिए चुना गया है. जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं दी गई है.

एशेज सीरीज का आगाज 16 जून से होगा और आखिरी टेस्ट 27 जुलाई से खेला जाएगा. इंग्लिश टीम आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के बाद सोमवार 12 जून को बर्मिंघम पहुंचेगी और मंगलवार 13 जून से एजबेस्टन में अपना अभ्यास सत्र शुरू करेगी.

The 16 players to take on the Aussies at Edgbaston and Lord's ????????

Bring it on. #Ashes pic.twitter.com/ndlxpGsqm4

— England Cricket (@englandcricket) June 3, 2023