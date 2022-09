पाकिस्तान ने एशिया कप 2022 के आखिरी लीग मैच में हांगकांग को रनों से रौंदते हुए सुपर-4 में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिजवान के नाबाद 78 रनों के दम पर 193 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में हांगकांग की टीम महज 10.4 ओवरों में 38 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 155 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। शादाब ख़ान ने 4 और मोहम्मद नवाज़ ने 3 विकेट अपने नाम किये। नसीम शाह के खाते में 2 विकेट गये। दहानी को एक सफलता मिली।

हांगकांग का 38 रनों पर सिमटना पाकिस्तान के खिलाफ T20I में सबसे कम स्कोर हैं। वहीं, रनों के लिहाज से पाकिस्तान दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है।

Biggest margin of victory for Pakistan in T20Is ✅

Records tumble in Sharjah as Pakistan go through to Super Four ?#AsiaCup2022 | #PAKvHK pic.twitter.com/APOHUStKhT

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 2, 2022