ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड के बीच सिडनी में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्‍ट मैच के दौरान उस वक्‍त मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ी सन रह गए जब सिली प्‍वाइंट पर खड़े मैथ्‍यू वेड के सिर पर गेंद जा लगी. गेंद की गति इतनी तेज थी कि वेड के हेलमेट का गार्ड भी टूट गया.

इस घटना के बाद वेड वहीं गिर गए. जिसके बाद मैदान पर मदद के लिए फीजियो आ गए. हालांकि हेलमेट पर गेंद लगने के कारण उनकी चोट ज्‍यादा गंभीर नहीं थी. वो थोड़ी देर बाद उठ खड़े हुए. करीब 10 मिनट बाद एक बार फिर मैच शुरू हो सका.

The sound

Thankfully Wade appears to be OK after being on the receiving end of this blow #AUSvNZ pic.twitter.com/9djK8X6fia

— #7Cricket (@7Cricket) January 4, 2020