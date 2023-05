ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और हॉकी ओलंपियन ब्रायन बूथ का निधन हो गया है, वह 89 वर्ष के थे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को यह जानकारी दी.

बूथ ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 29 टेस्ट मैच खेले जिनमें से दो मैचों में वह कप्तान भी रहे, उन्होंने अपने टेस्ट करियर में पांच शतक लगाए. वह 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 42.21 की औसत से 1773 रन बनाए.

इसके साथ ही बूथ ने 1956 में मेलबर्न में खेले गए ओलंपिक खेलों में ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था, उनके निधन के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है.

Cricket Australia is today mourning the loss of former Test captain Brian Booth MBE.

Our thoughts are with the family of the 89-year-old, who was not only a much-loved middle-order batter, but also represented Australia at the Olympics in hockey. May he rest in peace. pic.twitter.com/IywYUYwvOB

— Cricket Australia (@CricketAus) May 20, 2023