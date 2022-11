PAK vs SA: साउथ अफ्रीका पर जीत के तुरंत बाद सदमे में पाकिस्तान टीम, ये है वजह

सिडनी में 3 अक्टूबर को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 33 रनों से (DLS) हरा दिया। इस बड़ी जीत के बाद भी पाकिस्तान टीम में खुशी का माहौल नहीं है। दरअसल, पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर ने पूरी टीम में हडकंप मचा दिया है। ये खबर जुड़ी है पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है।

दरअसल, पंजाब के वजीराबाद कस्बे में विरोध मार्च के दौरान इमरान खान पर एक अज्ञात हमलावर ने हमला किया जिसमें पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान की जान बाल-बाल बची। इस हमले में इमरान खान के पैर में गोलियां लगी है और उनका इलाज चल रहा है। जिस वक्त इमरान खान पर ये जानलेवा हमला हुआ, उस वक्त पाकिस्तान टीम सिडनी में साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला खेल रही थी। जीत के बाद जब पाकिस्तान टीम को इमरान खान पर हमले की जानकारी मिली तो सभी खिलाड़ी अपने पूर्व प्रधानमंत्री की सलामती की दुआ करने लगे।

बाबर आजम ने जीत के तुरंत बाद ट्वीट करते हुए लिखा, “मैं इमरान खान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। अल्लाह हमारे कप्तान साहब को सुरक्षित रखे और पाकिस्तान को सलामत रखे।”

Strongly condemn this heinous attack on @ImranKhanPTI. May Allah keep Kaptaan safe and protect our beloved Pakistan, Ameen. — Babar Azam (@babarazam258) November 3, 2022

पूर्व पाकिस्तान तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी इमरान खान पर हुए हमले पर वीडियो के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मेरा दिल कांप रहा है. खुदा का शुक्र है कि इमरान भाई के पांव में गोली लगी और जान बच गई।”

Heard about the attack on @ImranKhanPTI . Alhamdolillah he is fine and in good spirits. This clip of him is from after the attack. I strongly condemn the attack. pic.twitter.com/VeFxFIYf8p — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 3, 2022

फखर जमां ने लिखा, ‘इमरान खान पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। जो लोग इस हमले में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत करे।” मोहम्मद हफीज ने भी हमले की कड़ी निंदा करते हुए लिखा, “हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इमरान खान सुरक्षित रहें और जल्द स्वस्थ हों। आमीन।”

Highly condemn the attack on @ImranKhanPTI. My prayers for the health and speedy recovery of all the injured people and deceased. May Allah SWT protect Pakistan, Ameen. — Fakhar Zaman (@FakharZamanLive) November 3, 2022

गौरतलब है कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप-2 की पाइंट्स टेबल में 4 अंको के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। उससे आगे भारत 6 अंकों के साथ टॉप पर जबकि साउथ अफ्रीका 5 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पाती हैं।