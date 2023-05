LPL 2023: लंका प्रीमियर लीग में इस टीम से खेलेंगे बाबर आजम...

कोलंबो। कोलंबो स्ट्राइकर्स, जो इस साल लंका प्रीमियर लीग का अपना पहला सीजन खेलेगा, ने मंगलवार को सितारों से सजे आइकॉन प्लेयर्स लाइन-अप की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और तेज गेंदबाज नसीम शाह और श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना और चमिका करुणारत्ने शामिल हैं.

20 वर्षीय पथिराना ने हाल के दिनों में T20 में अपने प्रदर्शन से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. तेज गेंदबाज ने 20 मैचों में 22.36 की शानदार औसत से 22 विकेट लिए हैं. इस बीच, कोलंबो स्ट्राइकर्स टीम में गेंदबाजी ऑलराउंडर चमिका करुणारत्ने अहम भूमिका निभाएंगे. अनुभवी करुणारत्ने ने 93 टी20 मैचों में 60 विकेट लिए हैं और 726 रन बनाए हैं.

कोलंबो फ्रेंचाइजी निश्चित रूप से अपने सेट-अप में पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम के साथ दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित करेगी. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ने 260 टी20 में 44.02 की शानदार औसत से 9201 रन बनाए हैं. तेज गेंदबाज नसीम शाह पथिराना के साथ गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते दिखेंगे. इस युवा खिलाड़ी ने 76 मैचों में 29.75 की शानदार औसत से 73 विकेट लिए हैं.

Babar Azam brings his explosive skills to the Lanka Premier League with the Colombo Strikers! Get ready for an electrifying season!#LPL2023 #BabarAzam #ColomboStriker @ColomboStrikers @babarazam258 @OfficialSLC pic.twitter.com/c10olkyZwt

