ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट टीमों में गिनी जाती है, फिर चाहे वो पुरुष टीम हो या महिला क्रिकेट टीम। लेकिन बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने के साथ ही क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। ऑस्ट्रेलिया को ये हार मिली साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे ICC U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में बांग्लादेश की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर बड़ा कारनामा कर दिखाया।

14 जनवरी को बिनोनी में खेले गए इस पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्लेयर मूर के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 130 रनों का स्कोर खड़ा किया। मूर ने 52 रनों की पारी खेली जबकि एला हेवर्ड ने 35 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 18 ओवर में 131 रनों का लक्ष्य 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। इस तरह U19 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर हो गया। बांग्लादेश के लिए दिलारा अख्तर ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। वहीं, सोरना अख्तर ने 23 और सुमैया अख्तर ने नाबाद 31 रनों की पारी खेली।

Bangladesh have done it! ?

They beat Australia in their first match of the tournament ?#AUSvBAN | ?: https://t.co/Qda5hQLhF0

Watch the Women’s #U19T20WorldCup for FREE on https://t.co/CPDKNxpgZ3 (in select regions) ? pic.twitter.com/uvPS7r0jzW

— ICC (@ICC) January 14, 2023